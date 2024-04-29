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Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерс

29.04.2024, Понедельник, 07:00 мск Австралия. А-лига, 12 тур Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерс
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Матч начнется в 07:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
23 тур
6 апреля, суббота 00:00 Сентрал Кост Маринерс Веллингтон Феникс
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Россия
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