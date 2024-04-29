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Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед

29.04.2024, Понедельник, 11:45 мск Австралия. А-лига, 12 тур Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
21 тур
16 марта, суббота 11:45 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори
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Россия
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