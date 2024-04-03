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Перт Глори - Сидней

03.04.2024, Среда, 13:45 мск Австралия. А-лига, 12 тур Перт Глори - Сидней
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Матч начнется в 13:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
6 тур
2 декабря, суббота 11:45 Сидней Перт Глори
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Россия
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