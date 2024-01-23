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Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар

23.01.2024, Вторник, 11:00 мск Австралия. А-лига, 12 тур Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар
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Матч начнется в 11:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
27 тур
14 января, воскресенье 00:00 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс
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Россия
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