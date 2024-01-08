Введите ваш ник на сайте

Аделаида Юнайтед - Макартур

08.01.2024, Понедельник, 11:45 мск Австралия. А-лига, 12 тур Аделаида Юнайтед - Макартур
...
Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
6 тур
3 декабря, воскресенье 09:00 Макартур Аделаида Юнайтед
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+