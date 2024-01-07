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Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити

07.01.2024, Воскресенье, 09:00 мск Австралия. А-лига, 11 тур Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити
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Матч начнется в 09:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
1 тур
21 октября, суббота 09:30 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед
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Россия
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