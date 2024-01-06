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Брисбен Роар - Сидней

06.01.2024, Суббота, 11:45 мск Австралия. А-лига, 11 тур Брисбен Роар - Сидней
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
2 тур
27 октября, пятница 11:45 Брисбен Роар Сидней
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Россия
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