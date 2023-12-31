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Сентрал Кост Маринерс - Перт Глори

31.12.2023, Воскресенье, 11:00 мск Австралия. А-лига, 10 тур Сентрал Кост Маринерс - Перт Глори
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Матч начнется в 11:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
3 тур
4 ноября, суббота 13:45 Перт Глори Сентрал Кост Маринерс
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Россия
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