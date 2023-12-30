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Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед

30.12.2023, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 10 тур Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед
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Матч начнется в 09:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
4 тур
11 ноября, суббота 07:30 Вестерн Юнайтед Ньюкасл Джетс
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Россия
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