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Сидней - Веллингтон Феникс

29.12.2023, Пятница, 11:45 мск Австралия. А-лига, 10 тур Сидней - Веллингтон Феникс
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Матч начнется в 11:45 мск
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Россия
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