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Мельбурн Сити - Брисбен Роар

28.12.2023, Четверг, 11:45 мск Австралия. А-лига, 10 тур Мельбурн Сити - Брисбен Роар
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Матч начнется в 11:45 мск
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Россия
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