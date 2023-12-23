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Перт Глори - Макартур

23.12.2023, Суббота, 14:30 мск Австралия. А-лига, 9 тур Перт Глори - Макартур
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Матч начнется в 14:30 мск
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Россия
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