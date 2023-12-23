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Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс

23.12.2023, Суббота, 07:30 мск Австралия. А-лига, 9 тур Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс
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Матч начнется в 07:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
1 тур
22 октября, воскресенье 07:00 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Веллингтон Феникс
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Россия
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