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Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерс

21.12.2023, Четверг, 11:45 мск Австралия. А-лига, 9 тур Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерс
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
4 тур
12 ноября, воскресенье 09:00 Сентрал Кост Маринерс Брисбен Роар
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Россия
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