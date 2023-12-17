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Макартур - Веллингтон Феникс

17.12.2023, Воскресенье, 11:00 мск Австралия. А-лига, 8 тур Макартур - Веллингтон Феникс
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Матч начнется в 11:00 мск
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Россия
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