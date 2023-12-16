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Мельбурн Виктори - Сидней

16.12.2023, Суббота, 11:45 мск Австралия. А-лига, 8 тур Мельбурн Виктори - Сидней
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
1 тур
21 октября, суббота 11:45 Сидней 0:2 Мельбурн Виктори
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Россия
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