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Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар

10.12.2023, Воскресенье, 07:00 мск Австралия. А-лига, 7 тур Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар
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Матч начнется в 07:00 мск
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Россия
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