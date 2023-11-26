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Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед

26.11.2023, Воскресенье, 09:00 мск Австралия. А-лига, 5 тур Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед
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Матч начнется в 09:00 мск
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Россия
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