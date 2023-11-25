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Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс

25.11.2023, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 5 тур Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
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Матч начнется в 09:30 мск
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Россия
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