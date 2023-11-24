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Макартур - Мельбурн Виктори

24.11.2023, Пятница, 11:45 мск Австралия. А-лига, 5 тур Макартур - Мельбурн Виктори
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Матч начнется в 11:45 мск
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Россия
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