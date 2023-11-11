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Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс

11.11.2023, Суббота, 07:30 мск Австралия. А-лига, 4 тур Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс
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Матч начнется в 07:30 мск
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Россия
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