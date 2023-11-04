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Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед

04.11.2023, Суббота, 11:45 мск Австралия. А-лига, 3 тур Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед
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Матч начнется в 11:45 мск
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Россия
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