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Макартур - Вестерн Юнайтед

04.11.2023, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 3 тур Макартур - Вестерн Юнайтед
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Матч начнется в 09:30 мск
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Россия
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