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Дружба - Машук-КМВ

25.11.2023, Суббота, 18:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур Дружба - Машук-КМВ
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Матч начнется в 18:00 мск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа A
3 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Машук-КМВ Дружба
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), группа B
7 тур
10 июня, суббота 16:30 Машук-КМВ 0:0 Дружба
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
23 тур
8 апреля, суббота 15:00 Машук-КМВ 3:1 Дружба
11 тур
1 октября, суббота 16:00 Дружба 0:1 Машук-КМВ
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
26 тур
17 апреля, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 0:1 Дружба
10 тур
18 сентября, суббота 17:30 Дружба 1:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
23 тур
10 апреля, суббота 16:00 Машук-КМВ 1:0 Дружба
7 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Дружба 1:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
1 тур
16 июля, вторник 18:00 Машук-КМВ 0:1 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
19 тур
30 апреля, вторник 16:00 Дружба 4:3 Машук-КМВ
5 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:2 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
31 тур
11 мая, пятница 16:00 Машук-КМВ 2:0 Дружба
15 тур
21 октября, суббота 16:00 Дружба 1:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
20 тур
26 марта, воскресенье 16:00 Дружба 3:0 Машук-КМВ
6 тур
2 сентября, пятница 17:00 Машук-КМВ 1:2 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
24 тур
17 мая, вторник 17:00 Дружба 2:3 Машук-КМВ
12 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 2:0 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
30 тур
14 мая, четверг 17:00 Дружба 0:2 Машук-КМВ
23 тур
9 апреля, четверг 16:00 Машук-КМВ 0:1 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
29 тур
8 мая, четверг 17:00 Машук-КМВ 1:0 Дружба
13 тур
19 сентября, четверг 16:00 Дружба 1:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
24 тур
15 апреля, понедельник 17:00 Машук-КМВ 1:0 Дружба
8 тур
27 августа, понедельник 18:00 Дружба 0:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
23 тур
9 октября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 1:0 Дружба
7 тур
5 июня, воскресенье 18:00 Дружба 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
31 тур
18 октября, понедельник 15:30 Дружба 1:2 Машук-КМВ
15 тур
10 июля, суббота 18:00 Машук-КМВ 3:0 Дружба
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
20 тур
30 июля, четверг 00:00 Дружба 2:1 Машук-КМВ
2 тур
11 апреля, суббота 17:00 Машук-КМВ 1:1 Дружба
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Машук-КМВ 5 3 1 1 6:4 +2 10
2. Дружба 5 2 1 2 4:6 -2 7
3. Кубань Холдинг 5 2 1 2 4:2 +2 7
4. Рубин Я 5 2 1 2 3:3 0 7
5. Легион 5 1 3 1 5:5 0 6
6. Астрахань 5 0 3 2 6:8 -2 3
* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13
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