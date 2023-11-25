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Динамо Ставрополь - Спартак-Нальчик

25.11.2023, Суббота, 18:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур Динамо Ставрополь - Спартак-Нальчик
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Матч начнется в 18:00 мск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа B
1 тур
21 октября, суббота 15:00 Спартак-Нальчик 2:0 Динамо Ставрополь
Россия. Кубок (2023/2024)
1/128 финала
23 августа, среда 18:00 Динамо Ставрополь 1:0
(5:3)п		 Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), группа B
4 тур
23 мая, вторник 16:00 Спартак-Нальчик 2:1 Динамо Ставрополь
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
21 тур
25 марта, суббота 14:30 Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь
9 тур
19 сентября, понедельник 18:00 Динамо Ставрополь 3:4 Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
18 тур
13 ноября, суббота 14:00 Динамо Ставрополь 0:0 Спартак-Нальчик
2 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
26 тур
27 апреля, вторник 18:30 Спартак-Нальчик 2:0 Динамо Ставрополь
10 тур
11 октября, воскресенье 18:00 Динамо Ставрополь 4:1 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 18:00 Динамо Ставрополь 4:1 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
8 тур
8 сентября, воскресенье 17:00 Спартак-Нальчик 1:1 Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
28 тур
18 мая, суббота 16:00 Спартак-Нальчик 0:0 Динамо Ставрополь
14 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Динамо Ставрополь 3:1 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
18 тур
8 ноября, среда 14:00 Динамо Ставрополь 0:3 Спартак-Нальчик
2 тур
28 июля, пятница 18:30 Спартак-Нальчик 4:1 Динамо Ставрополь
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
18 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Спартак-Нальчик 2:1 Динамо Ставрополь
6 тур
22 августа, суббота 16:00 Динамо Ставрополь 0:1 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок (2015/2016)
1/64 финала
8 августа, суббота 17:00 Динамо Ставрополь 0:3 Спартак-Нальчик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севастополь 7 5 1 1 11:4 +7 16
2. Алания-2 7 4 2 1 15:10 +5 14
3. Спартак Нч 7 4 1 2 11:8 +3 13
4. СКА 7 4 0 3 7:7 0 12
5. Биолог-Новокубанск 7 3 1 3 6:6 0 10
6. Победа 7 2 0 5 10:16 -6 6
7. Динамо-2 Мх 7 1 3 3 8:10 -2 6
8. Динамо Ст 7 1 0 6 2:9 -7 3
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