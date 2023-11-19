Легион - Рубин Я

|2 тур
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Рубин Я
|Легион
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Машук-КМВ
|5
|3
|1
|1
|6:4
|+2
|10
|2.
|Дружба
|5
|2
|1
|2
|4:6
|-2
|7
|3.
|Кубань Холдинг
|5
|2
|1
|2
|4:2
|+2
|7
|4.
|Рубин Я
|5
|2
|1
|2
|3:3
|0
|7
|5.
|Легион
|5
|1
|3
|1
|5:5
|0
|6
|6.
|Астрахань
|5
|0
|3
|2
|6:8
|-2
|3
|* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13