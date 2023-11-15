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Динамо Ставрополь - Алания-2

15.11.2023, Среда, 18:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур Динамо Ставрополь - Алания-2
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Матч начнется в 18:00 мск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа B
3 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Алания-2 Динамо Ставрополь
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), группа B
3 тур
18 мая, четверг 18:00 Динамо Ставрополь 1:2 Алания-2
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
25 тур
22 апреля, суббота 15:00 Алания-2 0:2 Динамо Ставрополь
13 тур
15 октября, суббота 15:00 Динамо Ставрополь 2:2 Алания-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
22 тур
20 марта, воскресенье 14:00 Динамо Ставрополь 1:6 Алания-2
6 тур
30 августа, понедельник 17:00 Алания-2 3:0 Динамо Ставрополь
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севастополь 7 5 1 1 11:4 +7 16
2. Алания-2 7 4 2 1 15:10 +5 14
3. Спартак Нч 7 4 1 2 11:8 +3 13
4. СКА 7 4 0 3 7:7 0 12
5. Биолог-Новокубанск 7 3 1 3 6:6 0 10
6. Победа 7 2 0 5 10:16 -6 6
7. Динамо-2 Мх 7 1 3 3 8:10 -2 6
8. Динамо Ст 7 1 0 6 2:9 -7 3
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Россия
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