Дружба - Легион

12.11.2023, Воскресенье, 18:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур Дружба - Легион
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Матч начнется в 18:00 мск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа A
1 тур
22 октября, воскресенье 14:30 Легион 1:1 Дружба
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), группа B
6 тур
4 июня, воскресенье 16:00 Дружба 1:4 Легион
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
24 тур
15 апреля, суббота 16:00 Легион 1:1 Дружба
12 тур
8 октября, суббота 16:00 Дружба 1:0 Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
25 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Дружба 1:1 Легион
9 тур
13 сентября, понедельник 15:00 Легион 1:2 Дружба
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
27 тур
4 мая, вторник 17:00 Дружба 0:1 Легион
11 тур
18 октября, воскресенье 14:30 Легион 4:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 15:00 Легион 1:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
21 тур
6 апреля, суббота 15:00 Дружба 1:0 Легион
7 тур
9 сентября, воскресенье 15:30 Легион 2:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 15:30 Легион 0:1 Дружба
8 тур
9 сентября, суббота 17:00 Дружба 1:0 Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
18 тур
12 марта, воскресенье 16:00 Дружба 4:1 Легион
4 тур
19 августа, пятница 16:30 Легион 1:0 Дружба
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Машук-КМВ 5 3 1 1 6:4 +2 10
2. Дружба 5 2 1 2 4:6 -2 7
3. Кубань Холдинг 5 2 1 2 4:2 +2 7
4. Рубин Я 5 2 1 2 3:3 0 7
5. Легион 5 1 3 1 5:5 0 6
6. Астрахань 5 0 3 2 6:8 -2 3
* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13
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Россия
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