Машук-КМВ - Дружба

|7 тур
|10 июня, суббота
|16:30
|Машук-КМВ
|0:0
|Дружба
|23 тур
|8 апреля, суббота
|15:00
|Машук-КМВ
|3:1
|Дружба
|11 тур
|1 октября, суббота
|16:00
|Дружба
|0:1
|Машук-КМВ
|26 тур
|17 апреля, воскресенье
|15:00
|Машук-КМВ
|0:1
|Дружба
|10 тур
|18 сентября, суббота
|17:30
|Дружба
|1:1
|Машук-КМВ
|23 тур
|10 апреля, суббота
|16:00
|Машук-КМВ
|1:0
|Дружба
|7 тур
|20 сентября, воскресенье
|17:00
|Дружба
|1:1
|Машук-КМВ
|19 тур
|30 апреля, вторник
|16:00
|Дружба
|4:3
|Машук-КМВ
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|17:00
|Машук-КМВ
|0:2
|Дружба
|31 тур
|11 мая, пятница
|16:00
|Машук-КМВ
|2:0
|Дружба
|15 тур
|21 октября, суббота
|16:00
|Дружба
|1:0
|Машук-КМВ
|20 тур
|26 марта, воскресенье
|16:00
|Дружба
|3:0
|Машук-КМВ
|6 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Машук-КМВ
|1:2
|Дружба
|24 тур
|17 мая, вторник
|17:00
|Дружба
|2:3
|Машук-КМВ
|12 тур
|4 октября, воскресенье
|17:00
|Машук-КМВ
|2:0
|Дружба
|30 тур
|14 мая, четверг
|17:00
|Дружба
|0:2
|Машук-КМВ
|23 тур
|9 апреля, четверг
|16:00
|Машук-КМВ
|0:1
|Дружба
|29 тур
|8 мая, четверг
|17:00
|Машук-КМВ
|1:0
|Дружба
|13 тур
|19 сентября, четверг
|16:00
|Дружба
|1:1
|Машук-КМВ
|24 тур
|15 апреля, понедельник
|17:00
|Машук-КМВ
|1:0
|Дружба
|8 тур
|27 августа, понедельник
|18:00
|Дружба
|0:0
|Машук-КМВ
|23 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Машук-КМВ
|1:0
|Дружба
|7 тур
|5 июня, воскресенье
|18:00
|Дружба
|1:0
|Машук-КМВ
|31 тур
|18 октября, понедельник
|15:30
|Дружба
|1:2
|Машук-КМВ
|15 тур
|10 июля, суббота
|18:00
|Машук-КМВ
|3:0
|Дружба
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Машук-КМВ
|5
|3
|1
|1
|6:4
|+2
|10
|2.
|Дружба
|5
|2
|1
|2
|4:6
|-2
|7
|3.
|Кубань Холдинг
|5
|2
|1
|2
|4:2
|+2
|7
|4.
|Рубин Я
|5
|2
|1
|2
|3:3
|0
|7
|5.
|Легион
|5
|1
|3
|1
|5:5
|0
|6
|6.
|Астрахань
|5
|0
|3
|2
|6:8
|-2
|3
|* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13