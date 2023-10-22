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Астрахань - Кубань Холдинг

22.10.2023, Воскресенье, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур Астрахань - Кубань Холдинг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Машук-КМВ 5 3 1 1 6:4 +2 10
2. Дружба 5 2 1 2 4:6 -2 7
3. Кубань Холдинг 5 2 1 2 4:2 +2 7
4. Рубин Я 5 2 1 2 3:3 0 7
5. Легион 5 1 3 1 5:5 0 6
6. Астрахань 5 0 3 2 6:8 -2 3
* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13
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