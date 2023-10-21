Спартак-Нальчик - Динамо Ставрополь

|1/128 финала
|23 августа, среда
|18:00
|Динамо Ставрополь
|1:0
(5:3)п
|Спартак-Нальчик
|1/128 финала
|23 августа, среда
|18:00
|Динамо Ставрополь
|1:0
(5:3)п
|Спартак-Нальчик
|4 тур
|23 мая, вторник
|16:00
|Спартак-Нальчик
|2:1
|Динамо Ставрополь
|21 тур
|25 марта, суббота
|14:30
|Спартак-Нальчик
|0:1
|Динамо Ставрополь
|9 тур
|19 сентября, понедельник
|18:00
|Динамо Ставрополь
|3:4
|Спартак-Нальчик
|18 тур
|13 ноября, суббота
|14:00
|Динамо Ставрополь
|0:0
|Спартак-Нальчик
|2 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Спартак-Нальчик
|0:1
|Динамо Ставрополь
|26 тур
|27 апреля, вторник
|18:30
|Спартак-Нальчик
|2:0
|Динамо Ставрополь
|10 тур
|11 октября, воскресенье
|18:00
|Динамо Ставрополь
|4:1
|Спартак-Нальчик
|1/128 финала
|19 августа, среда
|18:00
|Динамо Ставрополь
|4:1
|Спартак-Нальчик
|8 тур
|8 сентября, воскресенье
|17:00
|Спартак-Нальчик
|1:1
|Динамо Ставрополь
|28 тур
|18 мая, суббота
|16:00
|Спартак-Нальчик
|0:0
|Динамо Ставрополь
|14 тур
|21 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо Ставрополь
|3:1
|Спартак-Нальчик
|18 тур
|8 ноября, среда
|14:00
|Динамо Ставрополь
|0:3
|Спартак-Нальчик
|2 тур
|28 июля, пятница
|18:30
|Спартак-Нальчик
|4:1
|Динамо Ставрополь
|18 тур
|3 апреля, воскресенье
|15:00
|Спартак-Нальчик
|2:1
|Динамо Ставрополь
|6 тур
|22 августа, суббота
|16:00
|Динамо Ставрополь
|0:1
|Спартак-Нальчик
|1/64 финала
|8 августа, суббота
|17:00
|Динамо Ставрополь
|0:3
|Спартак-Нальчик
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Севастополь
|7
|5
|1
|1
|11:4
|+7
|16
|2.
|Алания-2
|7
|4
|2
|1
|15:10
|+5
|14
|3.
|Спартак Нч
|7
|4
|1
|2
|11:8
|+3
|13
|4.
|СКА
|7
|4
|0
|3
|7:7
|0
|12
|5.
|Биолог-Новокубанск
|7
|3
|1
|3
|6:6
|0
|10
|6.
|Победа
|7
|2
|0
|5
|10:16
|-6
|6
|7.
|Динамо-2 Мх
|7
|1
|3
|3
|8:10
|-2
|6
|8.
|Динамо Ст
|7
|1
|0
|6
|2:9
|-7
|3