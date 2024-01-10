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Реал - Атлетико

10.01.2024, Среда, 00:00 мск Суперкубок Испании, 1/2 финала Реал - Атлетико
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2023/2024)
6 тур
24 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико 3:1 Реал
Испания. Примера (2022/2023)
23 тур
25 февраля, суббота 20:30 Реал 1:1 Атлетико
6 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико 1:2 Реал
Испания. Кубок (2022/2023)
1/4 финала
26 января, четверг 23:00 Реал 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2021/2022)
35 тур
8 мая, воскресенье 22:00 Атлетико 1:0 Реал
17 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
26 тур
7 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 1:1 Реал
13 тур
12 декабря, суббота 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
22 тур
1 февраля, суббота 18:00 Реал 1:0 Атлетико
7 тур
28 сентября, суббота 22:00 Атлетико 0:0 Реал
Суперкубок Испании (2019/2020)
Финал
12 января, воскресенье 21:00 Реал 0:0
(4:1)п		 Атлетико
Международный кубок чемпионов 2019

27 июля, суббота 02:30 Реал 3:7 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
23 тур
9 февраля, суббота 18:15 Атлетико 1:3 Реал
7 тур
29 сентября, суббота 21:45 Реал 0:0 Атлетико
Суперкубок УЕФА 2018

15 августа, среда 22:00 Реал 2:4 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 17:15 Реал 1:1 Атлетико
12 тур
18 ноября, суббота 22:45 Атлетико 0:0 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 21:45 Атлетико 2:1 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 2 мая, вторник 21:45 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 17:15 Реал 1:1 Атлетико
12 тур
19 ноября, суббота 22:45 Атлетико 0:3 Реал
Лига чемпионов (2015/2016)
Финал
28 мая, суббота 21:45 Реал 1:1
(5:3)п		 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 18:00 Реал 0:1 Атлетико
7 тур
4 октября, воскресенье 21:30 Атлетико 1:1 Реал
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 22 апреля, среда 21:45 Реал 1:0 Атлетико
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 14 апреля, вторник 21:45 Атлетико 0:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 18:00 Атлетико 4:0 Реал
3 тур
13 сентября, суббота 22:00 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, четверг 22:00 Реал 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Атлетико 2:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

ответный матч		 23 августа, суббота 00:30 Атлетико 1:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

первый матч		 20 августа, среда 01:00 Реал 1:1 Атлетико
Лига чемпионов (2013/2014)
Финал
24 мая, суббота 22:45 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Атлетико 2:2 Реал
7 тур
28 сентября, суббота 23:59 Реал 0:1 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, вторник 23:59 Атлетико 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:00 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
Финал
17 мая, пятница 23:30 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
14 тур
2 декабря, воскресенье 01:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 23:59 Атлетико 1:4 Реал
14 тур
26 ноября, суббота 23:00 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
19 марта, суббота 23:55 Атлетико 1:2 Реал
10 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 20 января, четверг 23:55 Атлетико 0:1 Реал
1/4 финала
ответный матч		 13 января, четверг 23:55 Реал 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетико
10 тур
7 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 22:00 Реал 1:1 Атлетико
7 тур
18 октября, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Реал
1 тур
25 августа, суббота 22:00 Реал 2:1 Атлетико
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