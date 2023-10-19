|35 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Интер
|Шарлотт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цинциннати
|34
|20
|9
|5
|57:39
|+18
|69
|2.
|Орландо Сити
|34
|18
|9
|7
|55:39
|+16
|63
|3.
|Коламбус
|34
|16
|9
|9
|67:46
|+21
|57
|4.
|Сент-Луис
|34
|17
|5
|12
|62:45
|+17
|56
|5.
|Филадельфия
|34
|15
|10
|9
|57:41
|+16
|55
|6.
|Нью-Инглэнд
|34
|15
|10
|9
|58:46
|+12
|55
|7.
|Сиэтл
|34
|14
|11
|9
|41:32
|+9
|53
|8.
|Лос-Анджелес
|34
|14
|10
|10
|54:39
|+15
|52
|9.
|Атланта Юнайтед
|34
|13
|12
|9
|66:53
|+13
|51
|10.
|Динамо Хьюстон
|34
|14
|9
|11
|51:38
|+13
|51
|11.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|8
|12
|48:50
|-2
|50
|12.
|Нэшвилл
|34
|13
|10
|11
|39:32
|+7
|49
|13.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|12
|12
|10
|55:48
|+7
|48
|14.
|Даллас
|34
|11
|13
|10
|41:37
|+4
|46
|15.
|Cпортинг КС
|34
|12
|8
|14
|48:51
|-3
|44
|16.
|Сан-Хосе
|34
|10
|14
|10
|39:43
|-4
|44
|17.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|11
|10
|13
|36:39
|-3
|43
|18.
|Шарлотт
|34
|10
|13
|11
|45:52
|-7
|43
|19.
|Портленд
|34
|11
|10
|13
|46:58
|-12
|43
|20.
|Нью-Йорк Сити
|34
|9
|14
|11
|35:39
|-4
|41
|21.
|Миннесота Юнайтед
|34
|10
|11
|13
|46:51
|-5
|41
|22.
|Монреаль Импакт
|34
|12
|5
|17
|36:52
|-16
|41
|23.
|Ди Си Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|45:49
|-4
|40
|24.
|Чикаго Файр
|34
|10
|10
|14
|39:51
|-12
|40
|25.
|Остин
|34
|10
|9
|15
|49:55
|-6
|39
|26.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|8
|12
|14
|51:67
|-16
|36
|27.
|Интер
|34
|9
|7
|18
|41:54
|-13
|34
|28.
|Колорадо
|34
|5
|12
|17
|26:54
|-28
|27
|29.
|Торонто
|34
|4
|10
|20
|26:59
|-33
|22