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Интер - Шарлотт

19.10.2023, Четверг, 03:00 мск США. МЛС, 50 тур Интер - Шарлотт
США. МЛС 2023
35 тур
21 августа, понедельник 02:30 Интер Шарлотт
Кубок лиг Северной Америки 2023
1/4 финала
12 августа, суббота 03:30 Интер 4:0 Шарлотт
США. МЛС 2022
28 тур
17 июля, воскресенье 03:00 Интер 3:2 Шарлотт
14 тур
7 мая, суббота 22:30 Шарлотт 1:0 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цинциннати 34 20 9 5 57:39 +18 69
2. Орландо Сити 34 18 9 7 55:39 +16 63
3. Коламбус 34 16 9 9 67:46 +21 57
4. Сент-Луис 34 17 5 12 62:45 +17 56
5. Филадельфия 34 15 10 9 57:41 +16 55
6. Нью-Инглэнд 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Сиэтл 34 14 11 9 41:32 +9 53
8. Лос-Анджелес 34 14 10 10 54:39 +15 52
9. Атланта Юнайтед 34 13 12 9 66:53 +13 51
10. Динамо Хьюстон 34 14 9 11 51:38 +13 51
11. Реал Солт-Лейк 34 14 8 12 48:50 -2 50
12. Нэшвилл 34 13 10 11 39:32 +7 49
13. Ванкувер Уайткепс 34 12 12 10 55:48 +7 48
14. Даллас 34 11 13 10 41:37 +4 46
15. Cпортинг КС 34 12 8 14 48:51 -3 44
16. Сан-Хосе 34 10 14 10 39:43 -4 44
17. Нью-Йорк Ред Буллз 34 11 10 13 36:39 -3 43
18. Шарлотт 34 10 13 11 45:52 -7 43
19. Портленд 34 11 10 13 46:58 -12 43
20. Нью-Йорк Сити 34 9 14 11 35:39 -4 41
21. Миннесота Юнайтед 34 10 11 13 46:51 -5 41
22. Монреаль Импакт 34 12 5 17 36:52 -16 41
23. Ди Си Юнайтед 34 10 10 14 45:49 -4 40
24. Чикаго Файр 34 10 10 14 39:51 -12 40
25. Остин 34 10 9 15 49:55 -6 39
26. Лос-Анджелес Гэлакси 34 8 12 14 51:67 -16 36
27. Интер 34 9 7 18 41:54 -13 34
28. Колорадо 34 5 12 17 26:54 -28 27
29. Торонто 34 4 10 20 26:59 -33 22
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