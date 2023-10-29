Краснодар-2 - Велес

|Осень, 8 тур
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Велес
|3:0
|Краснодар-2
|Осень, 8 тур
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Велес
|3:0
|Краснодар-2
|32 тур
|20 мая, суббота
|19:30
|Краснодар-2
|4:1
|Велес
|16 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Велес
|1:0
|Краснодар-2
|34 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Краснодар-2
|0:0
|Велес
|16 тур
|9 октября, суббота
|14:00
|Велес
|3:1
|Краснодар-2
|28 тур
|6 марта, суббота
|14:00
|Краснодар-2
|2:1
|Велес
|8 тур
|9 сентября, среда
|19:00
|Велес
|2:2
|Краснодар-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар-2
|14
|7
|4
|3
|20:17
|+3
|25
|2.
|Муром
|15
|6
|5
|4
|21:19
|+2
|23
|3.
|Велес
|15
|6
|4
|5
|13:15
|-2
|22
|4.
|Уфа
|14
|6
|3
|5
|19:9
|+10
|21
|5.
|Волга Ул
|15
|6
|3
|6
|14:16
|-2
|21
|6.
|Чайка
|15
|5
|5
|5
|20:17
|+3
|20
|7.
|Иртыш
|15
|5
|4
|6
|13:13
|0
|19
|8.
|Ротор
|15
|4
|7
|4
|15:17
|-2
|19
|9.
|Динамо Бр
|15
|5
|3
|7
|15:20
|-5
|18
|10.
|Спартак Кс
|15
|3
|4
|8
|13:20
|-7
|13