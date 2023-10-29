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Краснодар-2 - Велес

29.10.2023, Воскресенье, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Золото», 16 тур Краснодар-2 - Велес
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Матч начнется в 15:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото» (2023/2024)
Осень, 8 тур
3 сентября, воскресенье 17:00 Велес 3:0 Краснодар-2
Россия. Первая лига (2022/2023)
32 тур
20 мая, суббота 19:30 Краснодар-2 4:1 Велес
16 тур
30 октября, воскресенье 14:00 Велес 1:0 Краснодар-2
Россия. ФНЛ (2021/2022)
34 тур
23 апреля, суббота 18:00 Краснодар-2 0:0 Велес
16 тур
9 октября, суббота 14:00 Велес 3:1 Краснодар-2
Россия. ФНЛ (2020/2021)
28 тур
6 марта, суббота 14:00 Краснодар-2 2:1 Велес
8 тур
9 сентября, среда 19:00 Велес 2:2 Краснодар-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар-2 14 7 4 3 20:17 +3 25
2. Муром 15 6 5 4 21:19 +2 23
3. Велес 15 6 4 5 13:15 -2 22
4. Уфа 14 6 3 5 19:9 +10 21
5. Волга Ул 15 6 3 6 14:16 -2 21
6. Чайка 15 5 5 5 20:17 +3 20
7. Иртыш 15 5 4 6 13:13 0 19
8. Ротор 15 4 7 4 15:17 -2 19
9. Динамо Бр 15 5 3 7 15:20 -5 18
10. Спартак Кс 15 3 4 8 13:20 -7 13
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Россия
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