Введите ваш ник на сайте

Иртыш - Волга

29.10.2023, Воскресенье, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Золото», 16 тур Иртыш - Волга
...
Матч начнется в 15:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото» (2023/2024)
Осень, 8 тур
3 сентября, воскресенье 17:00 Волга 2:1 Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
19 тур
9 ноября, вторник 16:00 Иртыш 3:3 Волга
12 тур
30 сентября, четверг 17:00 Волга 6:1 Иртыш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар-2 14 7 4 3 20:17 +3 25
2. Муром 15 6 5 4 21:19 +2 23
3. Велес 15 6 4 5 13:15 -2 22
4. Уфа 14 6 3 5 19:9 +10 21
5. Волга Ул 15 6 3 6 14:16 -2 21
6. Чайка 15 5 5 5 20:17 +3 20
7. Иртыш 15 5 4 6 13:13 0 19
8. Ротор 15 4 7 4 15:17 -2 19
9. Динамо Бр 15 5 3 7 15:20 -5 18
10. Спартак Кс 15 3 4 8 13:20 -7 13
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+