Иртыш - Волга

|Осень, 8 тур
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Волга
|2:1
|Иртыш
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар-2
|14
|7
|4
|3
|20:17
|+3
|25
|2.
|Муром
|15
|6
|5
|4
|21:19
|+2
|23
|3.
|Велес
|15
|6
|4
|5
|13:15
|-2
|22
|4.
|Уфа
|14
|6
|3
|5
|19:9
|+10
|21
|5.
|Волга Ул
|15
|6
|3
|6
|14:16
|-2
|21
|6.
|Чайка
|15
|5
|5
|5
|20:17
|+3
|20
|7.
|Иртыш
|15
|5
|4
|6
|13:13
|0
|19
|8.
|Ротор
|15
|4
|7
|4
|15:17
|-2
|19
|9.
|Динамо Бр
|15
|5
|3
|7
|15:20
|-5
|18
|10.
|Спартак Кс
|15
|3
|4
|8
|13:20
|-7
|13