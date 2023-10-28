Челябинск - Новосибирск

28.10.2023, Суббота, 16:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 16 тур Челябинск - Новосибирск
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Матч начнется в 16:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 8 тур
2 сентября, суббота 13:00 Новосибирск 3:1 Челябинск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), группа A
3 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Новосибирск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
22 тур
29 апреля, суббота 15:00 Челябинск 0:0 Новосибирск
1 тур
24 июля, воскресенье 12:00 Новосибирск 0:0 Челябинск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
27 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Челябинск 2:0 Новосибирск
4 тур
7 августа, суббота 14:00 Новосибирск 1:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 15 9 4 2 20:12 +8 31
2. Родина-2 15 8 5 2 14:9 +5 29
3. Авангард Кур 15 7 3 5 24:14 +10 24
4. Металлург Лп 15 5 5 5 14:20 -6 20
5. Челябинск 15 5 5 5 17:15 +2 20
6. Чертаново 15 4 7 4 17:12 +5 19
7. Текстильщик Ив 15 4 7 4 18:14 +4 19
8. Амкар-Пермь 15 4 6 5 13:14 -1 18
9. Форте 15 5 2 8 17:24 -7 17
10. Салют 15 1 2 12 13:33 -20 5
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Россия
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