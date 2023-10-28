Металлург Л - Родина-2

28.10.2023, Суббота, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 16 тур Металлург Л - Родина-2
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Матч начнется в 15:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 8 тур
2 сентября, суббота 16:00 Родина-2 0:1 Металлург Л
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023)
20 тур
5 ноября, суббота 15:00 Металлург Л 2:0 Родина-2
10 тур
10 сентября, суббота 16:00 Родина-2 1:1 Металлург Л
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 15 9 4 2 20:12 +8 31
2. Родина-2 15 8 5 2 14:9 +5 29
3. Авангард Кур 15 7 3 5 24:14 +10 24
4. Металлург Лп 15 5 5 5 14:20 -6 20
5. Челябинск 15 5 5 5 17:15 +2 20
6. Чертаново 15 4 7 4 17:12 +5 19
7. Текстильщик Ив 15 4 7 4 18:14 +4 19
8. Амкар-Пермь 15 4 6 5 13:14 -1 18
9. Форте 15 5 2 8 17:24 -7 17
10. Салют 15 1 2 12 13:33 -20 5
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Россия
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