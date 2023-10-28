Форте - Чертаново

|Осень, 8 тур
|1 сентября, пятница
|16:30
|Чертаново
|5:0
|Форте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|15
|9
|4
|2
|20:12
|+8
|31
|2.
|Родина-2
|15
|8
|5
|2
|14:9
|+5
|29
|3.
|Авангард Кур
|15
|7
|3
|5
|24:14
|+10
|24
|4.
|Металлург Лп
|15
|5
|5
|5
|14:20
|-6
|20
|5.
|Челябинск
|15
|5
|5
|5
|17:15
|+2
|20
|6.
|Чертаново
|15
|4
|7
|4
|17:12
|+5
|19
|7.
|Текстильщик Ив
|15
|4
|7
|4
|18:14
|+4
|19
|8.
|Амкар-Пермь
|15
|4
|6
|5
|13:14
|-1
|18
|9.
|Форте
|15
|5
|2
|8
|17:24
|-7
|17
|10.
|Салют
|15
|1
|2
|12
|13:33
|-20
|5