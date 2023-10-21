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Чертаново - Новосибирск

21.10.2023, Суббота, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 15 тур Чертаново - Новосибирск
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Матч начнется в 15:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 7 тур
27 августа, воскресенье 13:00 Новосибирск 3:1 Чертаново
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 14 9 3 2 19:11 +8 30
2. Родина-2 14 7 5 2 12:8 +4 26
3. Авангард Кур 14 7 3 4 23:12 +11 24
4. Текстильщик Ив 14 4 7 3 18:13 +5 19
5. Амкар-Пермь 14 4 6 4 12:12 0 18
6. Чертаново 14 4 6 4 16:11 +5 18
7. Металлург Лп 14 4 5 5 12:19 -7 17
8. Челябинск 14 4 5 5 14:15 -1 17
9. Форте 14 4 2 8 16:24 -8 14
10. Салют 14 1 2 11 13:30 -17 5
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