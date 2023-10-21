Форте - Текстильщик

|Осень, 7 тур
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Текстильщик
|4:1
|Форте
|Осень, 7 тур
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Текстильщик
|4:1
|Форте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|14
|9
|3
|2
|19:11
|+8
|30
|2.
|Родина-2
|14
|7
|5
|2
|12:8
|+4
|26
|3.
|Авангард Кур
|14
|7
|3
|4
|23:12
|+11
|24
|4.
|Текстильщик Ив
|14
|4
|7
|3
|18:13
|+5
|19
|5.
|Амкар-Пермь
|14
|4
|6
|4
|12:12
|0
|18
|6.
|Чертаново
|14
|4
|6
|4
|16:11
|+5
|18
|7.
|Металлург Лп
|14
|4
|5
|5
|12:19
|-7
|17
|8.
|Челябинск
|14
|4
|5
|5
|14:15
|-1
|17
|9.
|Форте
|14
|4
|2
|8
|16:24
|-8
|14
|10.
|Салют
|14
|1
|2
|11
|13:30
|-17
|5