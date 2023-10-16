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Кения - Россия

16.10.2023, Понедельник, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Кения - Россия
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
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Россия
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