Катар - Иран

17.10.2023, Вторник, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Катар - Иран
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Матч начнется в 21:00 мск
П1
4.5
Х
3.5
П2
1.85
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Товарищеские матчи. Сборные 2018

31 декабря, понедельник 20:00 Катар 1:2 Иран
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа A
Третий этап, 6 тур
23 марта, четверг 19:00 Катар 0:1 Иран
Третий этап, 1 тур
1 сентября, четверг 19:30 Иран 1:0 Катар
Кубок Азии 2015, группа C
Групповой этап, 2 тур
15 января, четверг 12:00 Катар 0:1 Иран
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013), группа A

4 июня, вторник 20:15 Катар 0:1 Иран

12 июня, вторник 19:30 Иран 0:0 Катар
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