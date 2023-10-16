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Кения - Россия
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Материалы
12:45
В РФС объяснили, почему сборная России сыграет с Кенией в Турции
1
12:13
Мостовой дал прогноз на матч Кения – Россия
11:36
Экс-нападающий сборной России – о матче с Кенией: «Жду не меньше, чем 6:0»
4
10:28
Радимов поделился ожиданиями от матча Кения – Россия
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Кения - Россия
Кения - Россия
16.10.2023, Понедельник, 19:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
-
Россия
Матч начнется в 19:00 мск
Протокол
Комментарии
Матч начнется в 19:00 мск
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