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Дерби Каунти - Чарльтон

27.02.2024, Вторник, 22:45 мск Англия. Первая лига, 13 тур Дерби Каунти - Чарльтон
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Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Первая лига (2023/2024)
31 тур
3 февраля, суббота 18:00 Чарльтон Дерби Каунти
13 тур
14 октября, суббота 17:00 Дерби Каунти Чарльтон
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
25 тур
30 декабря, понедельник 22:45 Дерби Каунти 2:1 Чарльтон
12 тур
19 октября, суббота 17:00 Чарльтон 3:0 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
42 тур
16 апреля, суббота 17:00 Чарльтон 0:1 Дерби Каунти
2 тур
15 августа, суббота 17:00 Дерби Каунти 1:1 Чарльтон
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
33 тур
24 февраля, вторник 22:45 Дерби Каунти 2:0 Чарльтон
3 тур
19 августа, вторник 22:45 Чарльтон 3:2 Дерби Каунти
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
2 раунд
26 августа, вторник 22:45 Дерби Каунти 1:0 Чарльтон
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
39 тур
29 марта, суббота 19:00 Дерби Каунти 3:0 Чарльтон
20 тур
14 декабря, суббота 19:00 Чарльтон 0:2 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 19:00 Чарльтон 1:1 Дерби Каунти
6 тур
18 сентября, вторник 22:45 Дерби Каунти 3:2 Чарльтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портсмут 12 8 4 0 21:8 +13 28
2. Оксфорд 11 9 0 2 23:9 +14 27
3. Барнсли 12 7 1 4 25:12 +13 22
4. Питерборо 12 6 3 3 18:12 +6 21
5. Стивенидж 13 6 3 4 18:15 +3 21
6. Болтон 11 6 2 3 19:15 +4 20
7. Лейтон Ориент 13 6 2 5 12:15 -3 20
8. Блэкпул 12 5 4 3 15:12 +3 19
9. Уикомб 11 6 1 4 16:15 +1 19
10. Дерби Каунти 11 5 3 3 18:11 +7 18
11. Порт Вейл 12 5 2 5 11:20 -9 17
12. Эксетер 12 5 1 6 11:14 -3 16
13. Бертон Альбион 13 4 4 5 11:16 -5 16
14. Чарльтон 11 4 3 4 17:14 +3 15
15. Бристоль Роверс 11 4 3 4 16:13 +3 15
16. Линкольн 12 4 3 5 14:13 +1 15
17. Кэмбридж 12 4 3 5 12:14 -2 15
18. Шрусбери Таун 12 4 2 6 6:13 -7 14
19. Нортгемптон 11 4 1 6 11:11 0 13
20. Уиган 11 4 1 6 15:17 -2 13
21. Карлайл Юнайтед 13 2 5 6 11:16 -5 11
22. Рединг 11 3 1 7 9:15 -6 10
23. Флитвуд 11 2 2 7 8:18 -10 8
24. Челтенхэм 12 0 2 10 1:20 -19 2
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