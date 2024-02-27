|31 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Чарльтон
|Дерби Каунти
|13 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|Чарльтон
|31 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Чарльтон
|Дерби Каунти
|13 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|Чарльтон
|25 тур
|30 декабря, понедельник
|22:45
|Дерби Каунти
|2:1
|Чарльтон
|12 тур
|19 октября, суббота
|17:00
|Чарльтон
|3:0
|Дерби Каунти
|42 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Чарльтон
|0:1
|Дерби Каунти
|2 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|1:1
|Чарльтон
|33 тур
|24 февраля, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|2:0
|Чарльтон
|3 тур
|19 августа, вторник
|22:45
|Чарльтон
|3:2
|Дерби Каунти
|2 раунд
|26 августа, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|1:0
|Чарльтон
|39 тур
|29 марта, суббота
|19:00
|Дерби Каунти
|3:0
|Чарльтон
|20 тур
|14 декабря, суббота
|19:00
|Чарльтон
|0:2
|Дерби Каунти
|25 тур
|29 декабря, суббота
|19:00
|Чарльтон
|1:1
|Дерби Каунти
|6 тур
|18 сентября, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|3:2
|Чарльтон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Портсмут
|12
|8
|4
|0
|21:8
|+13
|28
|2.
|Оксфорд
|11
|9
|0
|2
|23:9
|+14
|27
|3.
|Барнсли
|12
|7
|1
|4
|25:12
|+13
|22
|4.
|Питерборо
|12
|6
|3
|3
|18:12
|+6
|21
|5.
|Стивенидж
|13
|6
|3
|4
|18:15
|+3
|21
|6.
|Болтон
|11
|6
|2
|3
|19:15
|+4
|20
|7.
|Лейтон Ориент
|13
|6
|2
|5
|12:15
|-3
|20
|8.
|Блэкпул
|12
|5
|4
|3
|15:12
|+3
|19
|9.
|Уикомб
|11
|6
|1
|4
|16:15
|+1
|19
|10.
|Дерби Каунти
|11
|5
|3
|3
|18:11
|+7
|18
|11.
|Порт Вейл
|12
|5
|2
|5
|11:20
|-9
|17
|12.
|Эксетер
|12
|5
|1
|6
|11:14
|-3
|16
|13.
|Бертон Альбион
|13
|4
|4
|5
|11:16
|-5
|16
|14.
|Чарльтон
|11
|4
|3
|4
|17:14
|+3
|15
|15.
|Бристоль Роверс
|11
|4
|3
|4
|16:13
|+3
|15
|16.
|Линкольн
|12
|4
|3
|5
|14:13
|+1
|15
|17.
|Кэмбридж
|12
|4
|3
|5
|12:14
|-2
|15
|18.
|Шрусбери Таун
|12
|4
|2
|6
|6:13
|-7
|14
|19.
|Нортгемптон
|11
|4
|1
|6
|11:11
|0
|13
|20.
|Уиган
|11
|4
|1
|6
|15:17
|-2
|13
|21.
|Карлайл Юнайтед
|13
|2
|5
|6
|11:16
|-5
|11
|22.
|Рединг
|11
|3
|1
|7
|9:15
|-6
|10
|23.
|Флитвуд
|11
|2
|2
|7
|8:18
|-10
|8
|24.
|Челтенхэм
|12
|0
|2
|10
|1:20
|-19
|2