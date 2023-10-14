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Кайрат - Зенит

14.10.2023, Суббота, 14:00 мск Алматы, стадион Центральный Товарищеские матчи Кайрат - Зенит
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Матч начнется в 14:00 мск
Товарищеские матчи 2020

17 февраля, понедельник 17:00 Кайрат 1:3 Зенит
Товарищеские матчи 2018

9 сентября, воскресенье 18:00 Зенит 1:0 Кайрат
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Россия
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