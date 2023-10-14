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Новосибирск - Салют

14.10.2023, Суббота, 13:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 14 тур Новосибирск - Салют
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Матч начнется в 13:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 6 тур
19 августа, суббота 17:00 Салют 1:2 Новосибирск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 13 8 3 2 16:9 +7 27
2. Родина-2 13 6 5 2 11:8 +3 23
3. Авангард Кур 13 6 3 4 22:12 +10 21
4. Текстильщик Ив 13 4 7 2 18:12 +6 19
5. Амкар-Пермь 13 4 6 3 12:11 +1 18
6. Челябинск 13 4 5 4 14:14 0 17
7. Чертаново 13 3 6 4 15:11 +4 15
8. Металлург Лп 13 3 5 5 11:19 -8 14
9. Форте 13 4 2 7 16:23 -7 14
10. Салют 13 1 2 10 11:27 -16 5
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Россия
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