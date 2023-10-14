Челябинск - Родина-2

|Осень, 6 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Родина-2
|1:0
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|13
|8
|3
|2
|16:9
|+7
|27
|2.
|Родина-2
|13
|6
|5
|2
|11:8
|+3
|23
|3.
|Авангард Кур
|13
|6
|3
|4
|22:12
|+10
|21
|4.
|Текстильщик Ив
|13
|4
|7
|2
|18:12
|+6
|19
|5.
|Амкар-Пермь
|13
|4
|6
|3
|12:11
|+1
|18
|6.
|Челябинск
|13
|4
|5
|4
|14:14
|0
|17
|7.
|Чертаново
|13
|3
|6
|4
|15:11
|+4
|15
|8.
|Металлург Лп
|13
|3
|5
|5
|11:19
|-8
|14
|9.
|Форте
|13
|4
|2
|7
|16:23
|-7
|14
|10.
|Салют
|13
|1
|2
|10
|11:27
|-16
|5