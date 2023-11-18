Введите ваш ник на сайте

Германия - Турция

18.11.2023, Суббота, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Германия - Турция
...
Матч начнется в 22:45 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2020

7 октября, среда 21:45 Германия 3:3 Турция
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа A
11 тур
7 октября, пятница 22:30 Турция 1:3 Германия
3 тур
8 октября, пятница 22:45 Германия 3:0 Турция
Чемпионат Европы 2008
Групповой этап, 1/2 финала
25 июня, среда 22:45 Германия 3:2 Турция
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+