Волга - Муром

|Осень, 5 тур
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Муром
|1:0
|Волга
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар-2
|12
|6
|4
|2
|17:14
|+3
|22
|2.
|Волга Ул
|12
|6
|1
|5
|12:11
|+1
|19
|3.
|Уфа
|12
|5
|3
|4
|16:8
|+8
|18
|4.
|Динамо Бр
|12
|5
|2
|5
|12:12
|0
|17
|5.
|Ротор
|12
|4
|5
|3
|12:12
|0
|17
|6.
|Чайка
|12
|4
|5
|3
|15:12
|+3
|17
|7.
|Муром
|12
|4
|4
|4
|14:17
|-3
|16
|8.
|Иртыш
|12
|3
|4
|5
|10:12
|-2
|13
|9.
|Велес
|12
|3
|4
|5
|8:14
|-6
|13
|10.
|Спартак Кс
|12
|2
|4
|6
|10:14
|-4
|10