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Волга - Муром

08.10.2023, Воскресенье, 16:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Золото», 13 тур Волга - Муром
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Матч начнется в 16:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото» (2023/2024)
Осень, 5 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Муром 1:0 Волга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар-2 12 6 4 2 17:14 +3 22
2. Волга Ул 12 6 1 5 12:11 +1 19
3. Уфа 12 5 3 4 16:8 +8 18
4. Динамо Бр 12 5 2 5 12:12 0 17
5. Ротор 12 4 5 3 12:12 0 17
6. Чайка 12 4 5 3 15:12 +3 17
7. Муром 12 4 4 4 14:17 -3 16
8. Иртыш 12 3 4 5 10:12 -2 13
9. Велес 12 3 4 5 8:14 -6 13
10. Спартак Кс 12 2 4 6 10:14 -4 10
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