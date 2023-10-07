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Чертаново - Салют

07.10.2023, Суббота, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 13 тур Чертаново - Салют
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Матч начнется в 15:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 5 тур
12 августа, суббота 18:00 Салют 0:0 Чертаново
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 12 8 2 2 15:8 +7 26
2. Родина-2 12 6 4 2 10:7 +3 22
3. Авангард Кур 12 6 2 4 22:12 +10 20
4. Амкар-Пермь 12 4 6 2 11:8 +3 18
5. Текстильщик Ив 12 3 7 2 12:11 +1 16
6. Челябинск 12 4 4 4 14:14 0 16
7. Металлург Лп 12 3 5 4 10:13 -3 14
8. Чертаново 12 2 6 4 12:11 +1 12
9. Форте 12 3 2 7 13:22 -9 11
10. Салют 12 1 2 9 11:24 -13 5
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Россия
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